歐股收市受壓　經濟增長惹憂慮

歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,157點，跌38點或0.53%；法國CAC指數收報5,267點，跌20點或0.39%；德國DAX指數收報11,517點，跌69點或0.6%。



歐央行「放鴿」，除了維持利率不變，亦宣布9月推出新的TLTRO，即向銀行提供廉價貸款，但將今年區內經濟增長預期由1.7%向下修訂至1.1%，引起投資者對增長放慢的憂慮。



歐洲央行行長德拉吉於記者會上警告，區內經濟呈下行風險，反映持續的地緣政治因素、保護主義威脅以及新興市場不穩，當局最新措施是擴大寬鬆政策，旨在推動通脹，並提到是官員一致作出決定，以及隨時準備調整所有政策工具。



受消息拖累，歐元兌美元大跌，報1.1222，跌0.75%。



個股方面，法國戶外廣告公司JCDecaux去年度淨利潤升14%，股價急漲後回順，收升1.2%。



德國漢莎航空計劃拓展其長途航線組合，股價全日升0.4%。



歐洲出版及媒體公司Axel Springer股價跌6.73%，該公司去年度淨利潤下降近45%。

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