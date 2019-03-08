美股收市：三大指數連跌4日　道指挫200點

市場憂慮全球經濟前景，美國股市全日受壓，三大指數連跌4日。道指收報25,473點，跌200點或0.78%；標指收報2,748點，跌22點或0.81%；納指收報7,421點，跌84點或1.13%。



大型科技股急跌，蘋果公司收挫1.16%；亞馬遜跌2.58%；Netflix和Facebook齊挫近2%。



歐央行「放鴿」，除了維持利率不變，亦宣布9月推出新的TLTRO，即向銀行提供廉價貸款，但將今年區內經濟增長預期由1.7%向下修訂至1.1%，是惹起市場憂慮的主因。



Spartan資本證券首席市場經濟師Peter Cardillo認為，歐央行政策者基本上是承認了經濟形勢疲弱，這令市場不確定趨增。



Exencial Wealth Advisors首席投資主管Tim Courtney說，中美貿易會談進展順利，加上聯儲局暗示放慢加息步伐，均推動了股市今年以來的升勢。不過，他續指，市場仍正觀望更多經濟數據出台，相信這是未來股市是否進一步上漲的關鍵動力。

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