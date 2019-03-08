【地產專題】新界樓極搶手！二手市轉旺　元朗交投勁飆8倍

二手樓市步入小陽春，買賣交投量顯著反彈，當中以新界屋苑最癲。本月首7日各區交投量按月倍升，元朗錄得37宗成交，較2月同期急升逾8倍，大部分為可承做八成樓按的600萬元或以下單位。而馬鞍山及將軍澳買賣漲幅同樣超過兩倍。



樓價低位反彈，各類物業買賣趨旺。中原王勤學表示，受農曆新年氣氛影響，上月份元朗二手市場首周只錄約4宗買賣，其後市況轉旺，全月共錄91宗。他指出，近期中美貿易戰緩和，加上股市亦做好，今年二手市場較過往更暢旺，估計3月整體成交有機會超過2月水平。



●買家零議價840萬購尚悅

王氏又稱，用家上車需求推動區內成交，以尚悅為例，3月暫錄約7宗買賣，只差一宗，便追平上月全月水平。屋苑部分業主叫價亦趨進取，紛紛收窄議幅，如該10座高層A室，實用面積743方呎，零議價下以840萬元易手，呎價約11,306元。



●花都三房戶590萬易手

細價樓集中地的新界東，個別區域買家入市步伐轉急。世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山暫錄約30宗成交，遠高於2月同期的9宗，當中區內的指標屋苑新港城錄4宗最多。單位做價亦不俗，該盤L座低層3室，實用面積363方呎，放盤僅約1.5個月，減價僅約2.4%，以約615萬元轉手。據了解，單位與上月底J座同座向單位成交呎價比較，已高約5%。



至於鄰近的上水及粉嶺區，中原陳夑佳透露，入市氣氛正面，樓價見底回升，買家怕遲買更貴，該地區暫錄約27宗二手買賣，對比上月同期錄約10宗，大幅增加約1.7倍，當中花都廣場暫佔約3宗。



該屋苑6座中層G室，實用面積526方呎，屬三房間隔，獲用家以590萬元購入，呎價11,217元。原業主於2010年以153萬元購入，持貨約18年，是次易手帳面獲利約437萬元離場，升值約2.9倍。



此外，近月交投熱鬧的青衣，美聯梁文楓表示，區內錄約17宗買賣，按月同期多1.1倍，並以上車盤翠怡花園佔5宗最多。他解釋，項目樓價與高位仍有距離，吸引買家入市。一個4座中層實用面積501方呎單位，經長時間洽購後，僅降價15萬元，以685萬元沽出，呎價約13,673元。



●樓市反彈 購買力釋放

市場人士料交投旺勢會持續。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，早前樓市交投淡靜，直至樓價明顯回落，累積近五個月的購買力釋放，部分買家更追價搶盤。他估計樓價超跌屋苑，價格反彈更顯著，而三、四月二手交投量，料都回升至4,000宗水平。



城市大學建築科技學部高級講師潘永祥亦稱，樓市回穩，不少早前觀望買家重新入市，帶動交投量急升，但情況會否持續，將要視乎息口走勢等因素，現在很難預測。



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