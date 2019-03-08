【市前重點睇】道指收跌200點　美匯急漲至97.6

●美匯指數漲至97.6水平，港匯曾跌至7.8502，惟未見金管局出手接港元沽盤；離岸人民幣低見6.735，圓匯企111.5；歐洲央行下調增​​長預期，歐元低見1.1177，最新企1.119水平，英鎊回至1.308。金價於1,286美元水平反覆。布油觸及67美元後回順，紐油企56.4美元水平。道指期貨偏軟。



●傳中方官員對中美貿易會談並非如美國總統特朗普一樣樂觀。與此同時，華為起訴美國政府銷售限制法案違憲。



-美國報告自去年8月以來首次向中國出口高粱，截至2月28日當周，美國對中國的淨出口量為6.5萬噸。



●道指收報25,473點，跌200點或0.78%；標指收報2,748點，跌22點或0.81%；納指收報7,421點，跌84點或1.13%。 https://bit.ly/2CbvIUX



●港股ADR指數收報28,450點，跌329點。



●美國10年期國債孳息率跌5.41個點子，報2.6393厘。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少3,000人，至22.3萬人，略少過市場預期的22.5萬人。



●美國第4季度生產率增長1.9%，超預期，並為連續3個季度超過近年平均水平。第3季度數據則下修為1.8%。



●紐約4月期油收報每桶56.66美元，升44美仙或0.78%；布蘭特5月期油收報每桶66.3美元，升31美仙或0.47%。



●紐約4月期金收報每安士1,286.1美元，跌1.5美元或0.1%。



●英國富時100指數收報7,157點，跌38點或0.53%；法國CAC指數收報5,267點，跌20點或0.39%；德國DAX指數收報11,517點，跌69點或0.6%。



●歐洲央行推遲加息至少半年，將今年GDP增​​長預期由1.7%向下修訂至1.1%，降至6年最低，同時宣布9月啟動第3輪TLTRO刺激，向銀行提供廉價貸款。



-歐洲央行行長德拉吉稱，歐元區經濟前景偏下行，但衰退可能性很低，未討論QE和降息，但隨時準備調整所有政策工具。



●中國2月外匯儲備連增4個月，黃金儲備連增3個月。



●中國財政部：不允許發生新的地方政府隱性債務。



●證監搜朱李月華旗下金利豐總部，客戶資產屢遭凍結。 https://bit.ly/2TsoJ4R



●【地產專題】新界樓極搶手！二手市轉旺，元朗交投勁飆8倍。 https://bit.ly/2SPAFsb



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