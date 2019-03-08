【股民熱話】中美貿談若反枱收場　港股會點？

東方產經專欄作者帥哥：港股由去年10月低位回升至今最多已逾4,700點，至近日中、港股市終於出現調整。如今市場都在觀望，中國與美國能否順利在月內就解決貿易問題達成共識，中美元首會否真的在3月27日會面簽署協議。港股本輪升市，憧憬貿談有成果是重要推手，可一旦如美朝會，臨埋門簽協議先至話散Band，甚至反枱收場，港股會點？



首先，既然港股升市已預早透支貿易談判取得成果的利好因素，若然最終得出來的結果是談不攏，兩國繼續互相加徵關稅的話，港股自然要「嘔」番啲升幅出嚟。睇恒指幅走勢圖，去年首季港股也是先升後急跌，恒指由2017年12月7日低位28,135點，升至2018年1月29日見高位33,484點，最多累升5,349點，之後展開跌勢，在2月9日見低位29,129點，即9個交易日閃跌4,355點，跌勢之急，真係嚇死冇命賠！(見附圖)



最閉翳的係，呢浪恒指升勢，與去年初的升浪十分之相似。如果真係有咩重大利淡消息，如中美鬧翻令市場氣氛出現重大逆轉，恒指跌幅會唔會破去年跌浪紀錄，大家擔定櫈仔等睇戲。



指數如是，再看看板塊。先前受中美貿易戰打擊的受累股，如出口股、電訊設備股，呢浪反彈咗唔少。若然嚟緊中美談判真的反枱收場，呢類股自然要首當其衝。故見昨日(周四)華為控告美國政府的消息一出，中興通訊(00763)股價即時腳仔軟，便屬一例。所以，呢浪短炒呢類股有斬鑊，要識得收割落車，咪見財化水，冇貨呢啲位都係唔好亂追！



此外，若然中美貿談失敗，意味兩國經濟表都只會愈來愈差。美國沒有條件加息，高息避險股再會再發光芒。先前炒高咗，在升市時抖氣的中華煤氣(00003)、領展房地產(00823)等避險股，將再度受資金追捧，有貨可以坐定定等收成。



一日兩國未正式簽署貿易協議，依然都有變數，而當港股累升咗咁多，但期間經濟未見明顯轉好，意味市況調整的壓力將愈來愈大，這也是事實。總而言之，身處呢類底子偏虛的升市，大家要時刻保持危機感，尤其係大市累升咗咁多，調整只係時間問題，及早做好風險管理，緊握扶手！

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