日本去年第4季實際GDP折合年率增長1.9%

日本去年第4季度國內生產總值(GDP)折合年率增長1.9%，預期升1.7%，初值為1.4%。



1月份貿易帳初值逆差9,648億日圓，預期逆差11,331億日圓，前值順差2,162億日圓。



另外，1月季調後經常帳初值順差18,330億日圓，預期順差13,853億日圓，前值順差由15,623億日圓修正至16,334億日圓。



日本財務大臣麻生太郎表示，目前經濟正溫和擴張，未考慮實施新的經濟對策，認為在消費稅上調計劃實施前，無需額外刺激措施以支持經濟。至於1月份出口受壓，是由於季節性因素。



經濟大臣茂木敏充亦指，去年第4季經濟維持溫和復甦，但關注海外經濟風險及外部需求放緩的情況。



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