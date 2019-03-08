【大戶動向】友邦績前獲基金密密吸納

時值3月企業業績期，下周五就輪到重磅股友邦保險(01299)派成績表。從近期多間大行發表的報告所見，市場對業績展望偏向樂觀，難怪近日有基金積極吸納友邦股份。



權益披露資料顯示，The Capital Group於周一(3月4日)增持友邦約280萬股，每股平均價78.6496元，持股量由8.99%增至9.02%，估計涉資逾2.2億元。事實上，該基金亦曾在2月18日於場內增持該股約106萬股，一個月內兩度出手，似乎對其業績表現有一定信心。



該股去年下半年主要在60至70元之間浮沉。不過，自今年2月獲批於內地拓展業務後，市場憧憬其將成為中國繼續開放壽險市場的主要受惠者，帶動股價升穿70元大關後並屢創新高。



獲得多間券商唱好，加上有基金真金白銀入場支持，相信其股價績前仍有機會繼續高企，短線不妨留意20日線約75.8元承接，捕捉上車機會。

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