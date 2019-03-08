亞洲股市：日股挫逾200點　川崎汽船下滑8%

美股收跌，其中道指挫200點；亞洲主要股市受壓，日本日經225指數早段大跌214點或1%，報21,241點。



日本去年第4季度實際國內生產總值(GDP)終值按年增1.9%；1月貿易帳初值逆差9,648億日圓。日本財務大臣麻生太郎稱，經濟正溫和擴張，未考慮實施新的經濟對策。



板塊方面，金融、資訊技術及原材料股全線跌逾1%，地產股跌0.5%。日本製鋼所及安川電機均跌逾3%，福岡金融跌2%，日產汽車跌0.1%。



川崎汽船急挫逾8%。集團擴大全年虧損預測至1,000億日圓。



三菱UFJ金融集團(MUFG)獲瑞銀將其評級由「中性」調升至「買入」；股價仍跌近2%。



Autobacs Seven跌0.5%。公司2月同店銷售按年增2.5%。



南韓首爾綜合指數跌7點或0.3%，報2,158點。韓泰鋼鐵及現代重工齊跌3%，三星電子跌0.3%。



澳洲悉尼普通股指數跌34點或0.5%，報6,309點。板塊方面，金融股跌1.1%，能源股跌0.6%。個股中，兗煤澳洲及Energy World同跌4%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

