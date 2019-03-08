【即市分析】細價股佔據升幅榜有何啟示？

東方產經專欄作者HS哥：美股回調咗幾日，港股周四(7日)終於都跟住跌，騰訊控股(00700)250日線不保，香港交易所(00388)初步失守升軌支持，早前強勢的中資券商股及內險股都要跟住跌。雖然昨日恒指跌逾兩百點，但升幅榜中，幾乎係「細價股天下」(見附圖)，且升幅皆雙位數字。究竟細價股逆市發力的現象，對港股有何啟示？



始終每個大升浪，中途都會有調整浪出現，而要留意的是，細價股升浪一向係升市尾段先至出現，因為大價股升到咁上下，資金就開始沽貨套利，小量資金會流入與指數表現沒太大直接關係的細價股，一來短炒一轉落後，二來有助維持市場氣氛，可當沽貨行動完成，則大、中、小股就會全線通殺。所以，見到呢個現象，持倉太多者就要好自為之了。



技術走勢方面，恒指周四失守10日線，MACD已經牛轉熊，短期如果失守埋20日線約28,565點，就真係無眼睇。投資者要打醒十二分精神，別被「假牛」市況沖昏頭腦，謹記要量力而為，注意風險。

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