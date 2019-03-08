IMF指歐央行新貨幣政策立場「恰當」　歐元企1.118

歐洲央行推遲加息至少半年，將今年GDP增​​長預期由1.7%向下修訂至1.1%，降至6年最低，為歐洲央行啟動量化寬鬆以來下調預測幅度最大的一次；同時宣布9月啟動第3輪TLTRO刺激，向銀行提供低息貸款。



消息公布後，歐元兌美元持續下跌並跌穿1.12，低見1.1177，跌幅逾1%，至2017年中以來最低；最新企1.118水平。而美匯指數持續上揚，漲破97關口後，高見97.71。



國際貨幣基金組織(IMF)發言人Gerry Rice在華盛頓例行新聞發布會上稱，歐洲央行的新貨幣政策立場是恰當的，其決定向銀行提供更多貸款並將利率更長時間維持低位是「適當的步驟」。



ING分析師Petr Krpata稱，市場已經預期歐洲央行的「溫和」轉變，而利率指引只延長到2019年底，因此預計歐元兌美元不會崩潰；預計是有序地跌至1.1200美元，一旦聯儲局與歐洲央行的政策分化開始，然後可能跌至1.10美元水平。



荷蘭銀行駐阿姆斯特丹外匯策略師Georgette Boele表示，在歐洲央行下調通脹和增長預期，並為經濟注入新一輪刺激措施之後，歐元將難以上漲；但預計歐元兌美元將在1.10和目前水平之間「觸底」。



Amplifying Global FX Capital創始人Greg Gibbs表示，歐元跌勢在美國周五2月份就業報告發布前可能有限。



瑞銀外匯策略主管Themos Fiotakis表示，歐洲央行轉變政策步伐比市場預期更堅定，這打壓了歐元，但預計歐元短期將保持區間震盪，下半年將上揚。





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