港股挫近500點　騰訊跌逾3%

歐洲央行大幅下調經濟預測，中、美貿易談判現變數；A股開市挫逾2%，港股跌幅擴至近500點，恒生指數跌至28,300關；國企指數跌逾200點。



騰訊挫3.3%，低見343.2元。中資金融股合力拖低大市，中國平安挫3%，低見80.8元；中國人壽跌4.6%，低見20.4元。四大內銀股齊跌逾1%。



A股顯著回吐，一眾A股ETF跟跌。華夏滬深三百、南方A50及安碩A50跌逾2%；南方中創業板曾挫近4%。





【09:21】恒指開市挫370點騰訊領跌 舜宇挫近4%

外圍股市下挫，道指期貨再跌50點；港股開市跌370點或1.29%，恒生指數報28,409點，跌穿20天線(28,588點)。國企指數低開165點或1.45%，報11,294點。



騰訊低開2%報348港元，已拖低恒指60點。其他重磅股隨大市向下，中國平安低開2.1%；建設銀行低開1.5%；友邦保險低開0.8%；滙豐控股及中國移動低開0.5%。



舜宇光學低開3.8%，是表現最差藍籌；中國人壽低開3.7%緊隨其後。昨日急挫的吉利汽車再跌3.3%。港鐵績後有買盤，高開2.1%報45.8元，是表現最佳藍籌。



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