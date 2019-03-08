朱李月華旗下金利豐金融急瀉逾1成　證監搜總部取去客戶資料

證監會周四(7日)派員至金利豐金融(01031)中環總部搜集資料；該股早段急瀉10.4%，低見2.06港元。該股兩日累積跌幅逾13%。



朱李月華旗下金利豐證券之前遭證監會兩度凍結其客戶資產後，證監周四進一步到金利豐證券母公司金利豐金融於國金一期的總部搜集資料。公司行政總裁朱李月華對傳媒表示，證監會搜集並取去客戶資料。金利豐金融晚上公告，表示留意到證監會於集團辦事處執行任務的報道，對此不予置評。



正在北京的立法會議員兼全國政協委員張華峰稱，最近兩日都有與同任政協的朱李月華一同開會，周四早上的小組會議她仍有參與，但下午的小組會議未見她出現。他稱，也有聽聞證監會前往金利豐總部搜集資料，但他不知內情。



金利豐證券研究部執行董事黃德几接受查詢時表示，周四早上未見到非公司的人，也沒有監管機構人員接觸他。



證監會發言人周四拒就消息作評論。該會早前以維護投資大眾利益為由，在去年9月及今年2月先後兩次凍結金利豐證券旗下個別客戶的資產。其中，去年9月17日證監會向3家證券行發出通知，包括金利豐證券、中南金融及滙豐金融證券(亞洲)，禁止有關證券行在未得該會同意下，以任何方式處置一名上市公司主席任受益人的帳戶內任何資產，以總值101.68億元為限。



證監會調查發現，該上市公司主席涉嫌串謀策劃欺詐性的計劃，令集團或已損失約101.7億元。該人於上述3家證券行所持證券與現金，當時估計共46.4億元。該人當時可能身處海外或於內地就一宗涉嫌貪污案接受調查。



本年2月，金利豐證券再有客戶帳戶資產遭證監會凍結，涉額逾38億元。證監會2月15日向3家證券行發出限制通知，包括金利豐證券、長江證券經紀(香港)及海通國際證券，禁止有關證券行在未得該會同意下，以任何方式處置若干個客戶帳戶內的資產，以總值38.14億元為限。



證監會調查發現，一家上市公司涉嫌披露虛假或具誤導性的財務資料，並在2015年集資共38.14億元。至於披露虛假或具誤導性資料的受疑人，為該上市公司兩名高級管理層，2人並涉嫌挪用上市集資所得中約2.58億元，部分被挪用的資金存入公司A，而公司A在上述證券行中設有保證金帳戶，並持有該上市公司的股份。





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