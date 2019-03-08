【即市分析】股市高處不勝寒　諗諗避險股

東方產經專欄作者股博士：兩地股市周四(7日)進行調整，到底恒指呢次升浪係咪真係喺29,000點行人止步，現階段暫難下判語，畢竟短期升幅甚大，調整係意料之內亦係必須的。在調整過後，若然消息面維持正面，資金流趨向未變，則後市繼續反覆試高的機會不能完全抹殺。



另一角度睇，月底中美貿易談判可能有結果，兩國元首係咪真係喺美國會面簽署協議，成市場焦點。然而，查實呢轉升浪經已預先反映咗呢個利好消息，股市會唔會呈好消息出貨，甚而一旦協商要再延期，港股的調整壓力有多大，都值得投資者深思。



識得驚，唔係壞事！適量減磅套現鎖定利潤，並將部分資金轉移至避險股，是刻下較務實的做法。講到避險股，來來去去都係公用股及房託基金為主。其中，周四便見到中華煤氣(00003)、中電控股(00002)、港燈(02638)皆逆市靠穩。煤氣係散戶至愛，見到全球經濟景氣咁差，呢隻股唔使「畏高」，一於放紙鳶繼續持有。(電力板塊表現：https://bit.ly/2G5fM7l )



至於房託，最具人氣的當然係領展房地產(00823)，今浪高位見過91.8元，確實係升咗好多，估值唔再係便宜，但論業務同財務狀況，又不失防守性。做定兩手準備，短線回吐宜要守穩88元樓上，可以留意博反彈機會。惟若以大成交插穿20日線88元，就要忍忍手，候低再作考慮。(房產基金表現：https://bit.ly/2HjJFU6 )

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