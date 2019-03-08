港股格局：姚浩然指恒指恐退守27850

歐洲央行調低歐元區經濟增長預測，並宣布年底前都不會加息，歐元即應聲下跌。時富資產管理董事總經理姚浩然表示，要留意外圍市況，環球經濟疲弱，加上美元上升，會令新興市場受壓。



他指，恒指未來走勢，要睇實周五(8日)收市能否守住20天線，即大約28,500點，若未能守住，港股屆時或進一步轉弱，下一個支持位約28,200點水平，再失守的話，可能會退守2月15日低位，即約27,850點。



至於內房股方面，他指在相對落後之下近期做好，可揀選具大灣區概念的內房股，例如時代地產(01233)，但不必急於買入，可待3月大市回調後再部署。



另外，姚浩然指港鐵(00066)業績中規中矩，而且防守力較強，在大市向下時股價仍較硬淨，但股價現時偏高，投資價值不大。



內地經濟方面，當局減稅降費穩經濟對A股有利，但近期升幅過急，滬綜證指料需在3,000點附近整固再向上。投資者應留意融資融券金額會否升得太高太急，當局有機出手整頓。



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