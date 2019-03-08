西雅圖豪宅577萬港元進場

美國西雅圖樓價升勢凌厲，其中新興旅遊天堂貝爾維尤，匯聚著名國際企業，並引入太平洋西北地區首間豪華品牌酒店。是次介紹的AVENUE BELLEVUE正位處該酒店上蓋，入場費577.2萬港元，首期只需一成。由富贏地產（Fuin Properties）香港獨家代理，展銷會即日起逢周五至周日舉行，至本月17日結束。



貝爾維尤是華盛頓州第五大城市，位於華盛頓湖及Lake Sammamish之間，景致優美，有不少世外桃源般的公園。貝爾維尤亦有繁華的一面，高樓大廈林立，是主要的商業及零售中心，有多間國際公司進駐，包括Amazon、Facebook、Expedia、Microsoft及PACCAR等，並備有多所酒店，如W酒店和凱悅酒店等人氣酒店。



是次推介的AVENUE BELLEVUE屬綜合項目，位於洲際貝爾維尤酒店上蓋，提供98個住宅單位並設有252間客房，是太平洋西北地區首間豪華品牌酒店。



住宅單位裝修設計時尚典雅，面積由746至2,997方呎，提供開放式、一房及三房戶，採用意大利精美家具。



項目擁有8.5萬方呎品牌零售地段，提供精緻美食，包括榮獲三星米芝蓮名廚Joshua Skenes新餐廳。附近吃喝玩樂多元化，近在咫尺的Bellevue Square是著名的購物商場，匯集品牌商店、高尚食肆及休閒娛樂設施。



項目居民通過專用通道進入安全的住宅車庫和私人車位，私人住宅大堂提供全天候禮賓服務。住戶可以使用酒店的水療中心、戶外跑步道及遊樂區，亦可享用酒店的健身中心和瑜伽室，其他設施包括兩個室內媒體休息室、遊戲室和私人廚師的廚房和餐廳。



西雅圖物業展銷會

日期：3月8至10日、15至17日

時間：上午11時至傍晚6時

地址：香港德輔道中188號金龍中心13樓1303室

電話： 9853 3171

： 2699 8018

網上預約：https://rsvp.fuinrealestate.com/avenue