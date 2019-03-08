大旗嶺住宅地截標：信置獨資　暫錄3份標書

元朗大旗嶺住宅地今日(8日)中午12時截標，據現場所見，信和置業(00083)獨資入標，暫時錄得3份標書。



之前已入標的財團包括，俊和發展集團及麗新發展(00488)。



麗新發展獨資入標，麗新地產代理助理副總裁黃綺雯稱，項目投資額不大，有信心解決地皮各項限制。



地皮佔地約1.2萬方呎，毗鄰尚悅及蝶翠峰，可建總樓面逾4.2萬方呎。地盤沒有車路直達，或會影響發展工程，將來項目未必能達到地契所容許的上限面積。



市場估值約1.48億至2.32億港元，每方呎樓面地價約3,500至5,500元。



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