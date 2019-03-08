m18講場：Apple庫克幽默改名暗藏玄機？

繼日前被美國總統特朗普「改名」為Tim Apple後，Apple行政總裁庫克在社交網站亦改名幽自己一默，不過呢個玄機要Apple用戶先睇到，Android用戶係睇唔到㗎！



事關庫克將自己於Twitter上的名字，在「Tim」後加了個Apple標誌，並非以英文作反擊，變相Android用戶只會見到亂碼符號。



特朗普叫錯庫克個名引來網民熱話，有網友叫其他企業家都改名，如建議蓋茨叫做「Bill Microsoft」，就連Android聯合創辦人Rich Miner亦玩埋一份，主動將自己在Twitter上的名字改為「Rich #android」。



特朗普唔知有心定無意，事實上並非第一次將企業家名字加上企業之名，去年3月他才將美國航天工程和國防企業洛歇馬丁(Lockheed Martin)的CEO Marillyn Hewson誤叫為「Marillyn Lockheed」。



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