港股格局：李偉傑建議吼位買滙豐及中銀

港股周五早間跌超過1%，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，除了歐洲央行大降今年經濟預測影響市場氣氛，亦因為市場近期對中美達成協議已提前在股價上反映，當華為入稟控告華府，市場對中美關係重燃憂慮。



他指出，恒指周五早間的調整，已擊破牛證街貨重貨區，若再跌有機會下試28,200點的250天線。而上望29,000點阻力較大，相信短期會在這區間內波動。



至於滬綜指在3,000點關的防守力較強，應該「未散水住」，市場仍等待中美貿易談判會否有較好消息，暫時在3,000至3,100點之間上落。



在投資部署上，他認為現時很多股份已被炒高，息率較高的銀行股如滙豐控股(00005)和中銀香港(02388)，現時相對落後，投資者可以考慮吼位吸納。



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