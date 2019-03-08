貝萊德CEO︰中國可能降低美國債需求　這會是個大問題

全資最大資產管理公司貝萊德CEO芬克(Larry Fink)接受彭博採訪時表示，如果中美達成全面的貿易協議，可能會降低中國對美國國債的需求；「這會是個大問題」。



另外，繼聯儲局主席鮑威爾之後，芬克亦表示不認同「現代貨幣理論」，並指「那就是垃圾」。他稱，非常相信赤字關係重大，這會使利率大幅上升，並將其推向不可持續的水平。



現代貨幣理論(Modern Money Theory)經濟學家認為，美國借入的是本幣，意味可以通過印鈔來償還債務而不會破產。鮑威爾早前抨擊這個所謂MMT概念，即赤字增加是無關緊要的想法是錯的，指這是種「錯誤」的學派。經濟學家薩默斯和克魯格曼也斥責過這一理論。



芬克表示：「這項理論等於是說直到我們看到赤字造成了傷害，才知道赤字太高了。在我看來，就像是身為父母看到孩子有不良行為，而你只是看着，直到這種行為變得非常惡劣。我認為這種做法並不好。」



另外，對於歐洲問題，他認為是結構性的；歐洲缺乏有組織的應對，因此唯一發揮作用的只有歐洲央行，「我認為歐洲需要一場危機才能真正解決自身問題。」





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