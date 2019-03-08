【即市分析】出口股要緊急疏散？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易談判現變數，加上外圍繼憂慮美國經濟增長放緩外，歐洲央行大幅下調經濟增長預測，甚有風起雲湧之勢。港股今早(周五)低開後未見太大反彈動力，其中出口股早前彈過一輪後如今無氣無力，利豐(00494)、耐世特(01316)及敏華控股(01999)等股價即市跌幅介乎0.7至2.4%，情況不妙！



從基本面睇，早前大市反彈，主要係炒中美貿易戰有轉機下，相關貿戰受累股可以乘機反彈，但如今情況有變，出口股本已缺乏藉口再彈，再加上美國經濟若真係轉差，咁相關企業盈利前景當然唔樂觀，資金短期沽得咁狠可謂有根有據，而未來環球經濟一旦惡化，今時今日沽貨價可能更是日後高位。



策略上，「順勢而為」一向是股金科玉律，既然資金當下對出口股明顯係要錢唔要貨，咁如果有貨者亦應先行沽出，至於無貨者更不宜嘗試低撈，以免得不償失。

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