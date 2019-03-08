港元拆息︰1個月期升至1.35厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回落至0.591厘；1星期拆息企0.71厘水平；1個月期微升至1.35厘；3個月期維持1.61厘左右。



8/3/2019

隔夜 0.59196厘

1星期 0.71607厘

2星期 0.83464厘

1個月 1.35000厘

2個月 1.48199厘

3個月 1.61786厘

6個月 1.91513厘

12個月 2.30964厘



7/3/2019

隔夜 0.59643厘

1星期 0.71679厘

2星期 0.84357厘

1個月 1.34929厘

2個月 1.48304厘

3個月 1.61714厘

6個月 1.91429厘

12個月 2.30893厘



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