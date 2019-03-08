港元拆息︰1個月期升至1.35厘

2019年03月08日 11:15
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回落至0.591厘；1星期拆息企0.71厘水平；1個月期微升至1.35厘；3個月期維持1.61厘左右。

    8/3/2019
    隔夜 0.59196厘
    1星期 0.71607厘
    2星期 0.83464厘
    1個月 1.35000厘
    2個月 1.48199厘
    3個月 1.61786厘
    6個月 1.91513厘
    12個月 2.30964厘

    7/3/2019
    隔夜 0.59643厘
    1星期 0.71679厘
    2星期 0.84357厘
    1個月 1.34929厘
    2個月 1.48304厘
    3個月 1.61714厘
    6個月 1.91429厘
    12個月 2.30893厘

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