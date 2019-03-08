港元拆息︰1個月期升至1.35厘
2019年03月08日 11:15
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回落至0.591厘；1星期拆息企0.71厘水平；1個月期微升至1.35厘；3個月期維持1.61厘左右。
8/3/2019
隔夜 0.59196厘
1星期 0.71607厘
2星期 0.83464厘
1個月 1.35000厘
2個月 1.48199厘
3個月 1.61786厘
6個月 1.91513厘
12個月 2.30964厘
7/3/2019
隔夜 0.59643厘
1星期 0.71679厘
2星期 0.84357厘
1個月 1.34929厘
2個月 1.48304厘
3個月 1.61714厘
6個月 1.91429厘
12個月 2.30893厘
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