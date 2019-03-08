中國2月出口大跌16.6%　貿盈急縮84%

中國海關總署公布，按人民幣計，2019年2月中國出口按年跌16.6%，大遜預期的增6.6%，前值增13.9%；2月進口按年跌0.3%。



2月份，中國進出口總值1.81萬億元，下降9.4%。其中，出口9,227.6億元，下降16.6%；進口8,883億元，下降0.3%；貿易順差由前值2,711.6億元降至344.6億元，收窄84%。剔除春節因素，2月份中國進出口、出口和進口分別增長10.2%、7.8%和12.9%。



按美元計，2019年2月中國出口按年跌20.7%，降幅創2016年2月以來最大；預期跌5%，前值增9.1%。2月進口按年跌5.2%，預期跌0.6%，前值跌1.5%。貿易順差大降至41.2億元，預期順差262億元，前值順差391.6億元。



海關總署表示，今年首兩個月，對美國貿易順差2,900.9億元人民幣，增長3.9%。按人民幣計，由美國進口按年下降32.2%，出口按年下降9.9%。



首兩個月合計，原油進口8,182萬噸，增長12.4%。成品油進口572萬噸，增長4.4%。天然氣進口1,736萬噸，增長18.5%。大豆進口1,183萬噸，按年跌14.9%。



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