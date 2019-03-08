人民幣Hibor：隔夜息升至2.22厘　CNH低見6.73

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.22厘；1、2星期、1至3個月拆息由2.34至2.99厘；6及12個月拆息介乎3.12至3.37厘。



8/3/2019

隔夜 2.22150厘

1星期 2.34438厘

2星期 2.49633厘

1個月 2.63183厘

2個月 2.86600厘

3個月 2.99433厘

6個月 3.12233厘

12個月 3.37417厘



7/3/2019

隔夜 2.08883厘

1星期 2.18942厘

2星期 2.35350厘

1個月 2.60133厘

2個月 2.85300厘

3個月 2.98517厘

6個月 3.11633厘

12個月 3.37017厘



人民幣兌美元反覆回落，離岸人民幣(CNH)一度由6.7374，回升至6.7259，最新報6.7302；在岸人民幣(CNY)亦由6.7294，回升至6.7140，最新報6.7205。



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