人民幣Hibor：隔夜息升至2.22厘　CNH低見6.73

2019年03月08日 11:23
  • 東網電視
    更多新聞短片

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.22厘；1、2星期、1至3個月拆息由2.34至2.99厘；6及12個月拆息介乎3.12至3.37厘。

    8/3/2019
    隔夜 2.22150厘
    1星期 2.34438厘
    2星期 2.49633厘
    1個月 2.63183厘
    2個月 2.86600厘
    3個月 2.99433厘
    6個月 3.12233厘
    12個月 3.37417厘

    7/3/2019
    隔夜 2.08883厘
    1星期 2.18942厘
    2星期 2.35350厘
    1個月 2.60133厘
    2個月 2.85300厘
    3個月 2.98517厘
    6個月 3.11633厘
    12個月 3.37017厘

    人民幣兌美元反覆回落，離岸人民幣(CNH)一度由6.7374，回升至6.7259，最新報6.7302；在岸人民幣(CNY)亦由6.7294，回升至6.7140，最新報6.7205。

    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm