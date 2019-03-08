人民幣Hibor：隔夜息升至2.22厘 CNH低見6.73
2019年03月08日 11:23
東網電視更多新聞短片
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.22厘；1、2星期、1至3個月拆息由2.34至2.99厘；6及12個月拆息介乎3.12至3.37厘。
8/3/2019
隔夜 2.22150厘
1星期 2.34438厘
2星期 2.49633厘
1個月 2.63183厘
2個月 2.86600厘
3個月 2.99433厘
6個月 3.12233厘
12個月 3.37417厘
7/3/2019
隔夜 2.08883厘
1星期 2.18942厘
2星期 2.35350厘
1個月 2.60133厘
2個月 2.85300厘
3個月 2.98517厘
6個月 3.11633厘
12個月 3.37017厘
人民幣兌美元反覆回落，離岸人民幣(CNH)一度由6.7374，回升至6.7259，最新報6.7302；在岸人民幣(CNY)亦由6.7294，回升至6.7140，最新報6.7205。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm