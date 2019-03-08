中國經濟︰林宣武料今季出口情況不會太差

就中國2月出口以人民幣計按年大跌16.6%，香港生產力促進局主席林宣武指主要受農曆新年因素影響，2月實際生產時間只約10個工作日，大跌情況仍屬正常，大家應綜合1至3月來看，並預期今季出口情況不會太差，甚或可能按年輕微上升。



他續指，現時中國出口的產品種類與過去5年、10年有極大改變，已由低價轉為高價、半製成品等，料今年整體出口情況呈平穩，影響較大的是低價和中美貿易糾紛受累產品，在關稅名單以外的產品暫未見受很大影響。



他又稱，觀察到近期不少美國買家向港商提出減少在中國的生產線比例，希望把生產線遷至東南亞。但現時東南亞人口逾2億人，仍有剩餘生產力的國家只有印尼、菲律賓、緬甸，還有幾多剩餘人才去做中下價產品存疑。

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