【即市分析】騰訊做定兩手準備

東方產經專欄作者帥哥：港股兩萬九關屢攻不破，今早(8日)更一度急挫逾500點，權重股騰訊(00700)成為跌市火車頭，即市曾挫3.3%低見343.2元，現跌幅雖收窄至1.6%報349.4元，惟250日線已得而復失。



集團將於3月21日公布去年度業績，基本因素上未有重大新消息，但有分析指，騰訊旗下王牌手遊上個月毛收入有機會達70億元人民幣創紀錄新高，有機會扭轉市場對其手遊業務悲觀預期。不過，過去兩日其認沽證及熊證過合共流入近6,000萬元，而沽空比率亦持續高企，反映有投資者傾向趁高累積淡倉。



事實上，騰訊在今次大市升浪中表現落後，近一周才開始發力破位，一度升穿250日線及反彈浪0.5阻力約363.5元，惟市況再度轉差，淡友又咄咄逼人，該股未能企穩其上，相信要再作一輪整固才有機會再上。投資者宜做定兩手準備，短期若能突破並企穩於363元其上，則確認重拾升勢，值得順勢跟進，相反若持續受制於該阻力，則股價有機會進一步回落，暫宜忍手為上。

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