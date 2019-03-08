華領醫藥：料旗下糖尿病藥定價略高於市場水平

華領醫藥(02552)創辦人、行政總裁兼首席科學官陳力透露，旗下糖尿病治療藥物Dorzagliatin已完成新藥申報準備工作，計劃明年初提交上市申請，料定價不會較市場水平約6,000至7,000元人民幣(下同)高太多，但具體情況要與中國藥監局深入討論。



他指出，將於今年第4季公布三期臨床結果，預期中國新藥申請審批約需要10至12個月，在2021年中可正式上市。對於海外擴展計劃，他指會先在內地推售，然後考慮在美國、歐洲及日本尋找合作夥伴。



截至去年底止全年，華領醫藥虧損擴大至36.03億元，其中一次性公允價值變動虧損達32.66億元，對比2017年同期整體虧損2.73億元；每股虧損10.07元，不派末期息。



執行副總裁兼首席財務官林潔誠表示，去年底銀行結餘及現金共超過14億元，相信足以支持未來一段時間發展。公司去年研發開支2.69億元，按年增1.14倍，當中Dorzagliatin臨床研究費用佔約一半。他表示，現階段支出穩定，估計明年研發費用約為8億至10億元，當中包括臨床試驗、購地建設生產廠房、建立銷售渠道及引進國際品牌藥物的潛在開支。



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