【瑞銀推介】看好比亞迪可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：近日市場焦點集中在兩會的消息，國務院總理李克強的工作報告提出降稅減費、推動消費，更指出要穩定汽車消費，所以消費和環保概念俱備的汽車股大有機會受市場追捧，比亞迪股份或可看高一線。



市場預期發改委將落實汽車下鄉政策的細節，政策有機會改良新能源汽車補貼結構以及鼓勵農村汽車更換，市場估計補貼可帶動高達300萬輛低端汽車的銷量。事實上，如發改委推出政策力谷汽車銷售，中資汽車產品中的農村汽車和新能源汽車可受惠，而比亞迪正正是以市場份額和產品需求上最有機會受惠的車企。



比亞迪股價在1月中開始反覆上揚，至高位54.75港元累升27%，近星期股價回落至50元附近徘徊，已回落約9%，吸引不少資金留意。根據外電數據，29位分析員當中，超過一半給予其「買入」的評級，最高目標價為80元，比周四(7日)股價約50元有60%的上望空間。



如投資者看好該股，可留意認購證(17695)，行使價54.93元，2019年5月到期，有效槓桿約7.6倍。



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