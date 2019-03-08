【午市重點睇】歐元企1.119　美匯跌至97.5

●美匯指數降至97.5水平，圓匯升至111.3；歐元兌美元報1.119，英鎊企1.309。港匯再觸及7.85，最新報7.8499。離岸人民幣(CNH)低見6.737。金價報1,287美元，布油回至65.8美元，紐油報56.3美元。道指期貨續偏軟。



●恒生指數半日跌432點或1.5%，報28,347點，騰訊挫逾2%。https://bit.ly/2Hj78Vv

-朱李月華旗下金利豐金融急瀉逾1成，證監搜總部取去客戶資料。

-中國鼎益豐遭證監會勒令停牌。

-異動股：信義光能折讓7%配股，股價挫逾1成。

-萬科置業海外向母企收購英美物業權益。

-新股開元酒店管理以16.5元定價。



●【即市分析】

-股市高處不勝寒，諗諗避險股。https://bit.ly/2TBh2br

-口股要緊急疏散？https://bit.ly/2J1Jlfd

-細價股佔據升幅榜有何啟示？https://bit.ly/2CaZZDd

-【大戶動向】友邦績前獲基金密密吸納。https://bit.ly/2VHHI83



●A股快報：3大指數半日收跌0.7%至2.9%。https://bit.ly/2UrPRgr



●亞洲股市：日股中段挫約300點。https://bit.ly/2XIVZDg



●中國2月出口大跌16.6%，大幅遜預期。https://bit.ly/2UqZ1tJ



●大旗嶺住宅地截標：信置獨資，暫錄3份標書。https://bit.ly/2Tw25HS



●人民幣中間價下調125點，CNH低見6.73。人民幣Shibor隔夜息跌至2.04厘。



●人行不進行逆回購操作，本周淨回籠2200億元人民幣。



●港元拆息︰1個月期升至1.35厘。



●北京、上海等多個城市，據報下調住宅交易部分稅費。



●全球經貿戰︰中美貿易協議或納入採購波音飛機。



●日本去年第4季實際GDP折合年率增長1.9%。



●IMF指歐央行新貨幣政策立場「恰當」，歐元企1.118。https://bit.ly/2H8G240



●貝萊德CEO︰中國可能降低美國債需求，這會是個大問題。https://bit.ly/2VHPFdp



●iPhone內地減價見成效，XS Max銷量按月倍增。https://bit.ly/2HjYc2g



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【地產專題】新界樓極搶手！二手市轉旺 元朗交投勁飆8倍

https://bit.ly/2SPAFsb



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm