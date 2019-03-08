【高盛推介】騰訊購證牛證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(7日)跌約1.9%，周五(8日)早段繼續下跌，最低見343.2港元後跌幅收窄。



公司旗下騰訊移動在上月27日至本月6日期間，在公開市場購入唯品會582.2萬份美國預託證券，涉資4,341萬美元，並已向美國證券及交易委員會提交文件。



觀察個股認股證資金流向，可見本周認購證出現日買日賣的情況，當中周三(6日)錄得約5,310萬元資金流出，而周四則錄得約1,950萬元資金流入，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。另一方面，周四牛證亦見獲資金轉向部署，錄得約490萬元資金流入。



就騰訊再度下跌，投資者可考慮趁機部署好倉，認購證方面，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約3個月的購證(16631)，行使價368.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、7隻類近條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約8%，年期約3個月的購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.8倍，行使價350至380元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意牛證(57008)，收回價338.98元，行使價336.98元，槓桿比率24.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。遠牛選擇則可留意牛證(65341)，收回價329.18元，行使價327.18元，槓桿比率14.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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