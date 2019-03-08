樓價UPDATES：樓價回升　二手交投增

樓價反彈，買家加快入市步伐，尤其新界區的二手交投大增。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山寶翠園3座中層C室，實用面積約667方呎，採兩房設計，外望山景。單位約2個月前叫價1,780萬港元，經議價後，減價40萬元，最終以1,740萬元獲買家承接，折合實用呎價約26,087元。原業主持貨約5年帳面賺約45%。



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九龍區



●茶果嶺麗港城本月交投加快，8日錄8宗成交，平均實用呎價13,665元。其中36座中層E室，實用面積687方呎，三房一套間隔，座向東方，議價後以900萬元易手。據悉，原業主持貨近8年帳面獲利372萬元。



●油塘油翠苑B座高層1室，實用面積553方呎，採三房間隔，擁開揚景致，最初開價650萬元，現以綠表價638萬元易手，折合實用呎價11,537元。



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新界區



●東涌區二手成交步伐明顯加快，首一星期共錄得28宗二手成交，市況暢旺。當中映灣園2座低層H室，實用面積956方呎，為三房一套連儲物房間隔，原業主於2011年以520萬元買入單位一直作收租用途，上月中租客搬走後，叫價990萬元放售單位，近日減至960萬元，後議價至955萬成交，實用呎價9,990元。



●元朗YOHO MIDTOWN新近錄得1座中高層G室成交，實用面積443平方呎，兩房間隔，叫價750萬元，日前零議價沽出，實用呎價16,930元，成交價為同則單位今年新高。



●青衣海欣花園6座低層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，向東北，去年8月叫價780萬元，累減102萬元，剛以678萬元沽出，實用呎價14,644元。



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