【瑞通推介】資金即市撈國壽好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐洲央行大幅下調今年經濟增長預測，令投資者關注全球經濟前景，美股連跌4日，道指隔晚收報25,473點，跌200點或0.78%。



恒指周四(7日)收報28,779點，跌258點或0.89%，結束4日升勢並跌穿10天線。周五(8日)早段繼續捱沽，曾挫476點，考驗28,300點，20天線亦告失守，其後跌幅稍收窄。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾9,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,700萬元，反映投資者趁港股調整買入好倉看升。



中國人壽近日走勢轉弱，已連跌4個交易日，但成交未算顯著。股份周五早段曾再跌逾4%，於20.4元水平整固，跌穿20天線，並已完全回補上周一遺留的上升裂口。由周一(4日)即市高位至周五早段低位計算，已累跌達12.6%，股份後市走勢料受A股表現好壞影響。周四有逾580萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾60萬元淨流出。



吉利汽車公布2月銷售差過預期後，被多間券商唱淡，股份周四急瀉7.7%，連穿10天和20天線，是表現最差藍籌。該股周五早段再跌約4%，曾跌穿14元，兩日最大跌幅近14%。股份將於3月21日公布去年業績。周四約700萬元淨流入其好倉，另逾330萬元淨流入其淡倉，反映投資者對股份後市好淡分歧。



華為控告美國政府，指禁用其設備屬違憲，加上市傳華為向日本企業加大購買手機零件，舜宇光學周四顯著受壓，收挫半成，結束4連升，周五早段最多再跌半成，低位見89.15元，其後一度由跌轉升，由即市低位反彈達7%，重返95元之上。該股近期3次即市突破百元關，惟最終皆未能企穩收市，反映此水平或有一定阻力。公司將於3月19日公布去年業績。輪證資金流方面，周四有12萬元淨流入其好倉，淡倉同日錄57萬元淨流出。



大市成交連續12個交易日處千億元之上，不過港股周四回調，香港交易所亦要跌2.5%，即市低位險守270元。周五早段繼續調整逾1%，下方支持留意20天線(263.4元)，若反彈向上可留意1個月高位281元阻力。其好倉和淡倉周四分別錄449萬和47萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指價內、短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.2倍。貼價、短期沽證(24770)，行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿14.3倍。



騰訊貼價、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿5.9倍。



國壽輕微價外、中年期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿6.8倍。輕微價外、短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿8.8倍。



吉利汽車價內、中短期購證(25972)，行使價15元，2019年7月到期，實際槓桿5.1倍。輕微價外、中短期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿2.6倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(14456)，行使價98.9元，2019年7月到期，實際槓桿4.1倍。



港交所輕微價外、中年期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿6.6倍。輕微價外、短期購證(14179)，行使價308.8元，2019年5月到期，實際槓桿12.5倍。輕微價外、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿9.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價及行使價27,900點，槓桿比率45.1倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率22.9倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率9.9倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率16倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率7.5倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率10.9倍。



吉利汽車牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率5倍。熊證(67047)，收回價17.23元，槓桿比率6.2倍。



舜宇光學牛證(67465)，收回價88.1元，槓桿比率8.5倍。



港交所牛證(68348)，收回價257.9元，槓桿比率26.3倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率9.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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