新盤部署：瑧尚日內開價　首批超過兩成單位

新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，旗下馬頭角瑧尚最快日內上載價單，首批將超過兩成單位，並在100伙以內，反映發展商對樓市充滿信心，他形容首批為「積極價」，將富吸引力，可能有驚喜，售價參考同區市建局的樓盤。



樓盤的示範單位將於周六(9日)開放予公眾參觀及收票，並於下周末開售，不設大手安排，並視乎收票情況加推。



該盤樓層高度3.15米，會所室內、外面積合共約7,000方呎，每方呎管理費5港元。



對於紅磡啟岸推售，他表示與項目處於不同區分，相信每區都有自己客源，不擔心會構成競爭。



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