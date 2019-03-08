【即市分析】中資券商股先行食胡

東方產經專欄作者股博士：A股今早(周五)扭轉五連升強勢，滬綜指跌穿3,100點，半日跌90點或2.9%報3,016點。大市氣氛轉差，早前升得急的中資券商股沽壓沉重，中信建投証券(06066)曾插10.6%見6.9元，現仍挫7%報7.17元。海通證券(06837)、中國銀河(06881)、中信証券(06030)及HTSC(06886)分別挫3至4%不等。



內地股市氣氛自年初以來持續好轉，且滬、深兩市成交見改善，加上多個國際指數均有意納入A股，帶動股市表現，並直接惠及中資券商股。以中信証券為例，集團2月錄得淨利潤8.15億元人民幣，按年升1.74倍，股價1月初由12.8元展開反彈浪，最多已累升近六成，惟近兩日一跌，已再失守20元關口及升軌支持。



現時環球經濟環境仍未明朗，A股升勢能否持續值得商榷，而早前中資券商股升勢或已過分透支相關利好憧憬，相信短期有機會進一步調整，既然氣氛逆轉，持貨風險增加，不妨順勢而行先行減磅，待市況喘穩再考慮入貨。

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