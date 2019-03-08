【高盛推介】趁低留意國壽認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國人壽周五(8日)低開約3.7%後跌幅收窄。而該股由周一(4日)起至今，股價已調整超過9%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧國壽及平保認購證，當中國壽認購證於過去5個交易日共錄得約2,260萬港元資金流入。



投資者如計劃趁低部署該股好倉，貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約4個月的購證(24432)，行使價21.05元，2019年6月27日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、行使價21至25元間高槓桿、低街貨之選。



中年期的選擇則可留意價外幅度約16%，年期超過6個月的購證(28807)，行使價24.05元，2019年9月24日到期，實際槓桿7.4倍，中年期、近日熱門條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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