全球緊張局勢醞釀之際　中國連續3個月增持黃金儲備

繼俄羅斯大購黃金之後，中國亦連續3個月增持黃金儲備。中國央行自去年12月時隔兩年重新啟動增持黃金，增持規模分別為9.95噸、11.8噸和9.95噸。2月黃金儲備再從1月的5,994萬安士增至6,026萬安士。



俄羅斯央行已表明進行儲備「去美元化」，過去4年每年都買入了超過200噸黃金，資金來自售出所持的美國國債。2018年增持黃金274.3噸。



法國興業銀行金屬研究主管Robin Bhar表示，黃金不同於美國國債，沒有對手風險。央行這種持續實現總體儲備多元化、擺脫對美元依賴的做法，相信會繼續下去。



根據世界黃金協會數據，央行購買是去年全球黃金需求的重要組成部分，觸及數十年來的最高水平。



中國明確重新購買黃金之際，國內經濟出現放緩，同時正尋求與美國政府達成貿易協議。



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