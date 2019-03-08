歐洲央行周四(7日)宣布將把低利率維持到明年，並重啟針對銀行的低息貸款。前美國財長薩默斯和英國央行高級經濟學家Lukasz Rachel同日發表論文表示，發達國家面臨重蹈日本教訓的覆轍，低均衡利率水平似乎成了半永久性。



太平洋投資管理公司(Pimco)基金經理Andrew Bosomworth亦估計，20年前發生在日本的一幕，現在很有可能在歐元區重演。這可能意味資本市場的日本化︰孳息率長時間下降，並或許是永久性。



歐洲央行同時將今年經濟增長預測從1.7%下調至1.1%，並表示要到2021年之後才有望實現低於但接近2%的通脹目標。這是一個巨大的轉變。



Citadel全球固定收益部門經濟研究主管Angel Ubide認為，歐洲央行無法獨自解決問題，政府需要通過預算措施來提振經濟；歐元區需要大量的財政刺激。



貝萊德CEO芬克更認為，歐洲需要一場危機才能真正解決自身問題。歐洲問題是結構性的；歐洲缺乏有組織的應對，唯一發揮作用的只有歐洲央行。



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