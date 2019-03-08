樓價UPDATES：市況有幾旺？粉嶺撻訂貨極速沽出

二手市旺，撻訂貨迅速錄承接，粉嶺欣翠花園兩房戶，早前售420萬元撻訂，近日以440萬元重售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角富澤花園富慧閣低層F室，實用面積738方呎，套三房間隔，以1,280萬元易手，實用呎價17,344元。



●西區寶翠園3月錄得2宗買賣，平均實用呎價約27,598元，包括8座中層F室，實用面積1,271方呎，四房套間隔及工人套房，剛以3,700萬元易手，實用呎價29,111元。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天5座中層D室，兩房兩廳間隔，開價850萬元放售，及後2月份反價30萬至880萬，最終減至878.8萬元獲買家承接，實用面積505方呎計，折合呎價約17,402元。



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新界區



●粉嶺欣翠花園3座低層B室，實用面積378方呎，兩房間隔，早前以約420萬元獲承接，其後撻訂重售，最新以440萬元獲承接，實用呎價11,640元，新買家為用家。



●粉嶺逸峰3座中層A室，實用面積約614方呎，三房套間隔，以840萬元成交，實用呎價約13,681元。



●元朗加州花園柳樹徑雙號屋，實用面積約1,198方呎，買家考慮不久即決定入市自用，議價後以1,268萬元購入，實用呎價約10,584元。



●上水皇府山3座高層D室，兩房間隔，享內園景，以每月14,300元獲承租，實用面積506方呎計，折合呎租約28元。

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