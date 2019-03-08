【即市分析】恒指抖一抖會再落一浸　因為…

東方產經專欄作者HS哥：港股受外圍投資情緒急速轉壞影響，短期跌勢有加速迹象，恒指即市一度跌逾400點，早前一度力撐大市的中資金融股齊齊下跌，作為百業之母的內銀股走勢更加無運行，似乎係時候買定相關認沽證博再落。



資料顯示，早前恒牛街貨密集區為28,300至28,699點，街貨共23.9億份，相對期指約4,600張已接近全數被殺；再睇下方28,000至28,299點則只有共8.5億份街貨，相對期指約1,561張。至於恒熊街貨重貨及新增區最貼價都要數到29,200至29,399點，街貨共15.5億份，相對期指約2,788張。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約64：36。



由此可見，今日(周五)港股急跌後，恒牛已被殺一大浸，大戶進一步殺落誘因下降；不過上方恒熊距現價近千點，短期推升大市殺熊機會亦不大，故短期港股或要抖一抖氣，等下方恒牛再儲多少少貨，然後先會再落。



另外，市場早前憂慮內銀股會作為中央撐經濟的犧牲品，本已動力較弱，加上今期市場炒美國經濟增長放緩、中美貿易談判未必咁順利，以及歐洲經濟隨時爆大鑊等，牌面睇真係瓣瓣都對內銀不利，難怪內銀股氣氛咁差。



淨係睇兩隻鑊氣較濃的建設銀行(00939)及工商銀行(01398)股價即市分別跌1.6%及2.1%，已深感山雨欲來風滿樓，暫時就算唔沽，都唔好走去買！



若看淡建行可吼建行高盛沽(26351)，2019年7月到期，行使價6.27元，實際槓桿約9倍，溢價約13%。如看淡工行，則可揀工行摩通沽(16165)，2019年6月到期，行使價5.25元，實際槓桿約14倍，溢價約12%。看淡恒指可吼恒指摩通沽(25335)，2019年6月到期，行使價27,000點，實際槓桿約12倍，溢價約7%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



