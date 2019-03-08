同特朗普對着幹！中國大淡友再唱人仔貶值3成

外媒報道，中國大淡友、海曼資本管理創辦人巴斯(Kyle Bass)認為，中美貿易協議無論達成任何匯率穩定條款，均不能支持人民幣兌美元匯價。中國經濟前景轉趨黯淡僅是時間問題，人民幣將會貶值；並將逼使中國消耗外匯儲備支持匯率穩定，令外儲規模縮至1.5至2萬億美元。



他指出，中國過去10年信貸快速擴張，正面臨痛苦的去槓桿過程；即使全球經濟於2020年只出現微幅衰退，都將引發國企破產及金融業重組風險，並將導致人民幣兌美元於隨後2至3年間貶值3成。



巴斯近年持續看淡中國經濟及人民幣，多次高調提出沽空。早於2016年，他已揚言人民幣兌美元或於3年內大幅貶值3成。當去年11月人民幣兌美元跌至2010年以來最低水平時，他並指已加注沽空。惟自11月至今，即使內地經濟出現放緩迹象，人民幣期內仍升值3%。







－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/