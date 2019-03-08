【fb直播】中港股市打回原形？聽羅尚沛分析！

連日向上的A股急跌，滬綜指跌穿3,000點！調整定轉勢？A股ETF齊齊回吐，趁跌入市定係忍忍手？



恒指受累愈跌愈多迫近250天線，市況未明最好坐定定乜都唔做？



大市氣氛轉差，早前升得急的中資券商股沽壓沉重，當中中信建投証券(06066)急插近一成，有貨要減磅？



車股沽壓重，長城汽車(02333)及比亞迪(01211)上月銷量升同樣要捱沽，車股博唔過？



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