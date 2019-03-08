二手樓價指數連升4周　有個升市信號22年首見

二手樓價再升。中原城市領先指數CCL報172.24點，按周升0.19%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報173.83點，按周升0.22%。CCL(中小型單位)報172.01點，按周升0.11%。三大整體指數齊升4周，為34周以來首見。



港島CCL_Mass報179.22點，按周升0.43%。九龍CCL_Mass報170.25點，按周升0.22%。港九樓價指數齊升三周，為1997年後首現。



至於新界區，新界東CCL_Mass報182.71點，按周下跌0.32%，連升4周後輕微回軟。新界西CCL_Mass報156.49點，按周升0.38%，連升2周共1.48%。

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