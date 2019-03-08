【市後重點睇】圓匯金價揚升 道期跌百點
美匯指數續企97.5，圓匯升破111關，高見110.95；歐元兌美元重上1.12，英鎊企1.307。港匯續逼7.85。離岸(CNH)及在岸人民幣分別跌至6.73及6.72水平。金價升至1,293美元，布油報65.5美元，紐油報56.1美元。道指期貨跌幅擴大至逾百點。
●市後關注點
-21:30 美國2月非農就業報告，1月新屋動工和營建許可；加拿大2月就業報告
-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報
-周六凌晨09:30 中國2月消費物價指數(CPI)和生產物價指數(PPI)
-周六凌晨11:00 美國聯儲局主席鮑威爾參與貨幣政策正常化及其評估討論
●恒生指數全日瀉551點或1.91%，報28,228點，騰訊挫2.3%。https://bit.ly/2Hj78Vv
-朱李月華旗下金利豐金融急瀉逾1成，證監搜總部取去客戶資料。https://bit.ly/2UypmG8
-港股格局：黃偉豪料A股續跑贏港股。
●A股快報：滬綜指瀉逾4%，8周連升終告結束。https://bit.ly/2UrPRgr
●中國2月出口大跌16.6%，貿盈急縮84%。https://bit.ly/2VJf71Y
-何立基料出口短期不會特別好轉。
-李秀恒對今年中港出口情況不樂觀。
●貝萊德Bisat：中國經濟增速或下半年反彈，未來10年睇新興市場。https://bit.ly/2tTZMjd
●亞洲股市：日股收跌430點，按周瀉2.6%。https://bit.ly/2XIVZDg
●歐股三大指數全線低開，英國富時100指數跌0.64%，德國DAX指數跌0.75%，法國CAC指數跌0.72%。
●歐洲需要一場危機才能真正解決自身問題？https://bit.ly/2EH7d2u
●【股匯攻略】歐央行放鴿，歐元跌勢未完。https://bit.ly/2Caskd0
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-恒指抖一抖會再落一浸，因為... https://bit.ly/2CcgH5a
●【大行報告】美銀美林料長汽ORA品牌對盈利貢獻有限。
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●華信金融執董王洲失聯，董事會議決即時離任。
●二手樓價指數連升4周。
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