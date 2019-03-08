【市後重點睇】圓匯金價揚升　道期跌百點

美匯指數續企97.5，圓匯升破111關，高見110.95；歐元兌美元重上1.12，英鎊企1.307。港匯續逼7.85。離岸(CNH)及在岸人民幣分別跌至6.73及6.72水平。金價升至1,293美元，布油報65.5美元，紐油報56.1美元。道指期貨跌幅擴大至逾百點。



●市後關注點

-21:30 美國2月非農就業報告，1月新屋動工和營建許可；加拿大2月就業報告

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

-周六凌晨09:30 中國2月消費物價指數(CPI)和生產物價指數(PPI)

-周六凌晨11:00 美國聯儲局主席鮑威爾參與貨幣政策正常化及其評估討論



●恒生指數全日瀉551點或1.91%，報28,228點，騰訊挫2.3%。https://bit.ly/2Hj78Vv

-朱李月華旗下金利豐金融急瀉逾1成，證監搜總部取去客戶資料。https://bit.ly/2UypmG8

-港股格局：黃偉豪料A股續跑贏港股。



●A股快報：滬綜指瀉逾4%，8周連升終告結束。https://bit.ly/2UrPRgr



●中國2月出口大跌16.6%，貿盈急縮84%。https://bit.ly/2VJf71Y

-何立基料出口短期不會特別好轉。

-李秀恒對今年中港出口情況不樂觀。



●貝萊德Bisat：中國經濟增速或下半年反彈，未來10年睇新興市場。https://bit.ly/2tTZMjd



●亞洲股市：日股收跌430點，按周瀉2.6%。https://bit.ly/2XIVZDg



●歐股三大指數全線低開，英國富時100指數跌0.64%，德國DAX指數跌0.75%，法國CAC指數跌0.72%。



●歐洲需要一場危機才能真正解決自身問題？https://bit.ly/2EH7d2u



●【股匯攻略】歐央行放鴿，歐元跌勢未完。https://bit.ly/2Caskd0



●【大師午間教路】淡倉28200可食胡。https://bit.ly/2TEhu91



●【即市分析】

-中資券商股先行食胡。https://bit.ly/2EKzs0c

-恒指抖一抖會再落一浸，因為... https://bit.ly/2CcgH5a



●【大行報告】美銀美林料長汽ORA品牌對盈利貢獻有限。



●講股半分鐘：A股強勢，低吸中金公司。https://bit.ly/2UpXBj7



●華信金融執董王洲失聯，董事會議決即時離任。



●二手樓價指數連升4周。

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