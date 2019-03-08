【專家樓評】張翹楚：公營房屋主導　保障市民安居

筆者一直在往年跌市時預測今年第一季度末或第二季度內就會止跌回升，並預測今年市況必定較為波動，但預計全年升幅依然維持於3%至5%。如今，似乎小陽春已提早來臨。



看到近期很多人指升幅是因為政府調高公私營比例，但筆者認為上年度8月份開始的跌勢，是因為由2016年4月開始連續28個月累計38%升幅後的獲利回吐所致。



這次跌幅也是因中美貿易戰而開始，最近中美貿易戰好像已到尾聲，理應樓價可以有明顯的回升，但為何依然只是大回小漲？筆者覺得，原因是外圍前景依然未明朗。



香港的房價與其他大城市相比，較為波動及貴重，當然跟這裡的社會機會較多與人口密度高有關。因此，政府能有效推行公營房屋為先的土地政策，是最能保障在這裡生活的市民。



筆者認為，首先，政府能對資助房屋價格有一定話語權；第二，長遠供應較為穩定；第三，能將投資市場與剛需市場逐步分開。



當然有人會問，這是否走向福利社會而「養懶人」？其實若長遠資助房屋階梯能擴大，受惠的市民愈多，甚至能用於招攬海外人才，確實對擴寬香港的經濟支柱與創意及高科產業的一大裨益，又怎會是「養懶人」的政策呢？



資深測量師張翹楚



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