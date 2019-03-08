力追Apple　Fitbit新智能手錶Versa Lite掀減價戰！

外媒報道，可穿戴設備廠商Fitbit發布最新款智能手錶Versa Lite，售價160美元，此乃Fitbit Versa的簡化版本，主打賣點就是便宜，比去年發布的Versa標準版便宜40美元，不到Apple Watch 4價格的一半。市場料此舉，或使到其餘三星、Garmin等智能手錶品牌加入減價戰。



早前市場調查機構Strategy Analytics公開數據顯示，去年Apple Watch出貨量達2,250萬隻，市佔率達50%，排第二位的Fitbit同期出貨量僅550萬隻，市佔率僅12.2%。為了縮窄與Apple Watch的距離，Fitbit今年首款推出的智能手錶就以減價行先。然之後，錶身及錶帶的多彩外觀是另一賣點。



Versa Lite看起來與標準版Versa相似，當然，Lite Edition簡化了一些功能，比如WiFi連接、設備本身存儲音樂和播放、屏幕上的鍛煉進度顯示等。但它也保留了標準版的大部分功能，例如步數計算、卡路里消耗、睡眠監測、心率監測、呼吸訓練，以及超過15種的運動模式。



Fitbit試圖通過積極的定價策略來贏得市場份額。包括售價在70美元到100美元之間的Inspire、Inspire HR和Ace 2健身追踪器等，這次的精簡款手錶Versa Lite也是一樣。



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