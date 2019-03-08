新地下高埔村項目擬加大地盤　伙數增加一成

新鴻基地產(00016)元朗錦田下高埔村住宅項目，於2017年獲批建4幢分層住宅，提供372伙。發展商剛向城市規劃委員會提交新規劃申請，加大地盤範圍，令單位數目增逾一成至411伙。



該會文件顯示，新擬議發展方案，地盤面積約174,864方呎，較獲許可方案增加13.5%，主要是將周邊政府用地納入發展範圍。將維持1.2倍地積比率，擬興建4幢14層高分層住宅，包括1層地庫，總樓面按比例增至約220,332方呎，包括10,495方呎商用樓面。



申請人指出，上述計劃屬輕微修訂，主要反映換地過程的地盤面積及邊界調整，同時切合政府增供應的房屋政策。



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