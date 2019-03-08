內地經濟怎麼了？貿易陷衰退　賣車連跌9個月

外國傳媒報道，由於中國貿易數據欠佳，導致中港股市齊齊暴跌。澳新銀行(ANZ)大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，中國開始呈現「貿易衰退」，反映當局需要更強勁的刺激經濟政策。展望未來，由於全球電子產品進入呆滯周期，料短期內貿易數據都難以好轉。



香港牛津經濟學院亞洲經濟部主管高路易(Louis Kuijs)亦估計，縱使中美有機會達成貿易協議，惟中國出口數據在未來數月仍會受制於全球經貿放緩及美國關稅影響。



另邊廂，中國全國乘用車市場信息聯席會公布，中國2月廣義乘用車零售銷量119萬輛，按年大幅減少18.5%，已連續第9個月減少，並大幅高於1月按年減少4%。



由於內地汽車銷售佔整體消費約一成，為「經濟晴雨表」之一，目前數據不濟，反映經濟依然未見起色。



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