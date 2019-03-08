【北水追蹤】沽內險券商　買內銀

受外圍氣氛影響，港股今日(周五)風高浪急，恒指跌逾551點報28,228點，失守20日線，主板成交增至1,445億元。港股通成交額175億元，較上日增加14億元，佔主板成交額的12.1%；南下資金由周四的淨流入約16.3億元人民幣，轉為今日淨流出13.62億元人民幣。



融創中國(01918)港股通淨賣出約4.32億元，為港股通淨賣出金額最多之個股。



此外，內險及中資券商股沽壓沉重，中信証券(06030)、中金公司(03908)、中國平安(02318)及新華保險(01336)港股通分別錄得淨賣出約2.05億元、1.34億元、2.06億元及2.16億元，睇落短期繼續冇運行居多。



不過，內銀股股價雖已連跌多日，但建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)卻獲「大媽」重新買貨，港股通分別錄得淨買入約7.25億元、1.5億元及1,336萬元。至於股王騰訊控股(00700)港股通則錄得淨買入約3,428萬元。

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