聯交所股權變動資料顯示，北京汽車(01958)於3月5日獲摩根大通增持457萬股，最新持股數目約1.27億股。



華晨中國(01114)於3月5日獲摩根大通增持1,339萬股，最新持股數目約3.53億股。



萬洲國際(00288)於3月5日獲摩根大通增持540萬股，最新持股數目約7.35億股。



中國城市基礎設施(02349)於3月5日獲China Financial International Investments Ltd增持2,100萬股，最新持股數目約6.23億股。



大昌微綫(00567)於1月21日獲Spring Global Enterprises Ltd增持5,957萬股，最新持股數目5,957萬股。



雲裳衣(01709)於3月7日獲陳寧迪增持2,216萬股，最新持股數目約2.13億股。



勝捷企業(06090)於3月4日獲LOH KIM KANG DAVID增持230萬股，最新持股數目約4.77萬股。



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中金公司(03908)於3月1日被摩根大通減持226萬股，最新持股數目約1.2億股。



永達汽車(03669)於3月5日被保誠(02378)減持112萬股，最新持股數目9,105萬股。



中裕燃氣(03633)於3月4日被中國燃氣(00384)減持85萬股，最新持股數目約10.64億股。



東瀛遊(06882)於3月4日被惠理集團(00806)減持25萬股，最新持股數目2,505萬股。



華夏滬深三百(03188)於3月4日被花旗集團減持424萬股，最新持股數目1,854萬股。



金蝶國際(00268)於3月5日被摩根大通減持600萬股，最新持股數目約1.93億股。



雄岸科技(01647)於3月5日被Timeness Vision Ltd減持392萬股，最新持股數目約1.11億股。



中國資源交通(00269)於3月7日被馮浚榜減持960萬股，最新持股數目約8.36億股。



星星地產(01560)於3月7日被龐錦強減持20萬股，最新持股數目293萬股。



聯想集團(00992)於3月6日被朱立南減持42萬股，最新持股數目664萬股。



遠見控股(00862)於3月5日及7日被徐慶全合共減持300萬股，最新持股數目1,001萬股。

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