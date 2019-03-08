科技商機：中興摺屏手機專利曝光　翻蓋向內摺疊

外媒報道，中興通訊(00763)申請一項可垂直摺疊的手機專利，類似於以前的翻蓋手機那樣。有趣的是，該專利圖片所見，該設備將向內摺疊，但不會在中間進行摺疊，因為上半部分的柔性屏幕看起來更短一些。



專利顯示，沒有為自拍相機預留的物理切口，因此如何實現自拍功能還有待觀察。而手機右側有兩個按鈕，可能是音量和電源鍵，還有一個SIM卡托盤。在背面，可以看到兩個相機，而底部有兩個對稱的切口和看起來像USB-C的端口。



中興通訊對於可摺疊智能手機並不陌生，因為該公司在前年10月份就推出Axon M，不過這部手機使用兩塊屏幕並排放在一起，沒有使用柔性屏。



去年12月，中興通訊還發布另一項專利，展示類似於三星Galaxy Fold的設備，因此該公司到底採用那種設計還有待觀察。



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