科技商機：任天堂發布Labo VR　Switch秒變VR眼鏡

外媒報道，任天堂新近發布兩款Switch遊戲主機的全新配件套裝——Labo VR，可以將Switch變身為VR(虛擬實境)眼鏡。



這兩款全新配件套裝隸屬於Switch的Labo紙盒系列，產品僅僅是幾塊設計好的紙板，需要用戶自行拆卸並組裝，任天堂的設計初衷是培養兒童用戶的動手能力。而這類Labo紙盒去年推出市場後曾一度掀起銷售熱潮。



而Labo VR也是同樣可以組裝成VR眼鏡框，並將Switch置入其中，讓其變身為一款VR眼鏡。



此外，Labo VR還可以配合軟件組成多種VR遊戲的紙盒配件，實現多種玩法。其中基礎版的Labo VR僅包含眼鏡紙盒和1種玩法，售價3,980日圓(約274港元)；而高級版Labo VR包含眼鏡紙盒和5種全部玩法，售價7,980日圓(約560港元)。



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